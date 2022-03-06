В Николаевской области оккупанты сбили два украинских самолета
Российские оккупанты сбили два украинских самолета. Это произошло на территории Николаевской области в воскресенье, 6 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылку на главу Николаевской ОГА Виталия Кима.
"К сожалению, сегодня сбили два наших самолета в районе Песков. Один из них хорошо атаковал колонну, где было скопление войск у переправы. Но второй раз он погорячился", - рассказал николаевский губернатор.
Ранее Виталий Ким рассказал, что территориальная оборона и ВСУ в Николаевской области вооружается за счет российских оккупантов.
Напомним, 5 марта в небе над Николаевом был сбит российский самолет. Пилотом оказался командир авиационного звена из Крыма.
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