Фото: в Николаевской области оккупанты сбили два украинских самолета facebook.com/rnbou)

Российские оккупанты сбили два украинских самолета. Это произошло на территории Николаевской области в воскресенье, 6 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылку на главу Николаевской ОГА Виталия Кима.