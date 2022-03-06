У Миколаївській області окупанти збили два українських літаки

Фото: в Миколаївській області окупанти збили два українських літаки (facebook.com/rnbou)

Російські окупанти збили два українських літаки. Це сталось на території Миколаївської області в неділю, 6 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна на посилання на очільника Миколаївської ОДА Віталія Кіма.