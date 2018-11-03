В Николаевской области ограбили маслобойный завод

Фото: место происшествия (mk.npu.gov.ua)

Четверо неизвестных связали лаборанта и охранника на проходной и распилили сейф

В городе Баштанка Николаевской области четверо неизвестных человек ворвались в помещение проходной маслобойного завода и похитили деньги из сейфа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресc-службу Нацполиции.

Сообщается, что четверо мужчин избили охранника и вместе с женщиной-лаборантом связали их. После этого преступники распилили сейф и забрали из него более 200 тыс. гривен.

Сообщение о происшествии поступило в полицию в пятницу, 2 ноября 2018, около четырех утра от пострадавшего охранника.

"Нападавшие демонтировали камеры наблюдения и скрылись в неизвестном направлении", - сообщили в полиции.

Баштанский отдел полиции начал по данному факту уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 187 УК Украины (Разбой), что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

Фото: последствия ограбления (mk.npu.gov.ua)

Напомним, начальника управления Держпродспоживслужби в Николаевской области задержали на взятке. Правоохранители установили, что за не составление административного коррупционного протокола должностное лицо Держпродспоживслужби предложил взятку в сумме 3 тыс. долларов начальнику отдела Управления защиты экономики в Днепропетровской области Департамента защиты Национальной экономики полиции Украины.