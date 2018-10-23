Начальника управления Госпродпотребслужбы в Николаевской области задержали на взятке

Иллюстративное фото (facebook.com nabu.gov.ua)

На взятке задержан начальник управления фитосанитарной безопасности ГУ Госпродпотребслужбы в Николаевской области

Правоохранители задержали на взятке начальник управления Госпродпотребслужбы в Николаевской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

"Военной прокуратурой Николаевского гарнизона Южного региона Украины совместно с сотрудниками Николаевского управления Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины разоблачен начальник управления фитосанитарной безопасности ГУ Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Николаевской области", - говорится в сообщении ведомтсва.

Правоохранители установили, что за несоставление коррупционного административного протокола должностное лицо Госпродпотребслужбы предложило взятку в сумме 3 тыс. долларов начальнику отдела Управления защиты экономики в Николаевской области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.

Сегодня, 23 октября, во время передачи оговоренной суммы взятки чиновник задержан.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия. Планируется сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 УК Украины, и направление в суд ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее в зоне проведения операции объединенных сил в Донецкой области на взятке разоблачили инспектора Государственной пограничной службы Украины.