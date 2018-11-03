В Миколаївській області пограбували олійний завод

Фото: місце події (mk.npu.gov.ua)

Четверо невідомих зв’язали лаборанта та охоронця на прохідній й розпиляли сейф

В місті Баштанка Миколаївської області четверо невідомих осіб увірвались до приміщення прохідної олійного заводу й викрали гроші із сейфа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Повідомляється, що четверо чоловіків побили охоронця й разом із жінкою-лаборантом зв’язали їх. Після цього злочинці розпиляли сейф й забрали з нього понад 200 тис. гривень.

Повідомлення про подію надійшло до поліції у п’ятницю, 2 листопада 2018, близько четвертої ранку від постраждалого охоронця.

"Нападники демонтували камери спостереження та зникли у невідомому напрямку", - повідомили в поліції.

Баштанський відділ поліції розпочав за вказаним фактом кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 187 КК України (Розбій), що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.

Фото: наслідки пограбування (mk.npu.gov.ua)

Нагадаємо, начальника управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області затримали на хабарі. Правоохоронці встановили, що за не складання корупційного адміністративного протоколу посадова особа Держпродспоживслужби запропонував хабар у сумі 3 тис. доларів начальнику відділу Управління захисту економіки в Миколаївській області Департаменту захисту Національної економіки поліції України.