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У Миколаївській області негода пошкодила школи та дитсадок

Миколаївська область, Субота 17 жовтня 2020 20:03
У Миколаївській області негода пошкодила школи та дитсадок
Фото: наслідки негоди в Україні (mvs.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Сьогодні негода охопила села Благодатне, Рябоконеве та Семенівка у Миколаївській області. Сильна злива та пориви вітру пошкодили покрівлі будівель та повалили десятки дерев.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

За даними відомства, негода частково пошкодила покрівлі близько 40 приватних будівель, трьох шкіл та одного дитячого садочку в Арбузинському районі. Також було повалено щонайменше 60 дерев.

В результаті негоди ніхто не постраждав.

"Для ліквідації наслідків негоди залучено аварійні бригади комунальних служб", - додали у міністерстві.

Нагадаємо, негода сьогодні спричинила сильне пошкодження будівель у Кропивницькому. Сильний вітер пошкодив не лише покрівлі, але й стіни будинків.

Також РБК-Україна писало про підтоплення близько 10 житлових будинків у Білій Церкві. У місті зранку йшла сильна злива.

Крім того, Київ сьогодні затопила сильна злива. Через сильні опади було зупинено рух трамваїв.

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Новини України Суспільство ГідрометцентрМиколаєвська область

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