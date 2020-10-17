В Белой Церкви из-за ливня подтопило около 10 домов

Фото: пожарные откачивают воду (dsns.gov.ua)

В Белой Церкви (Киевская область) из-за сильного ливня подтопило несколько домов. Ликвидацией подтоплений занимаются местные пожарные.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Сегодня в городе ливень подтопил 7 частных жилых домов и подвальные помещения двух 5-этажных домов. Также в воде оказались несколько легковых автомобилей.

После полудня непогода в Белой Церкви закончилась, а уровень воды начал постепенно уменьшаться.

"Для откачки воды было задействовано 6 единиц специальной техники и 14 спасателей, аварийно-спасательный отряд специального назначения", - уточнили в ГСЧС.

Напомним, Киев сегодня также накрыл сильный ливень. Из-за сильных осадков затопило улицы, также было остановлено движение трамваев.

Как писало РБК-Украина, сегодня синоптики прогнозировали дожди в большинстве областей Украины.

Добавим, в воскресенье осадки отступят, но в Украину придет похолодание.