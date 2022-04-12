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В Николаевской области мужчина сотрудничал со спецслужбами РФ за 14 тысяч гривен

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Николаевская область, Вторник 12 апреля 2022 15:30
В Николаевской области мужчина сотрудничал со спецслужбами РФ за 14 тысяч гривен В Николаевской области мужчина сливал информацию оккупантам (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Житель Николаевской области сотрудничал со спецслужбами РФ за 14 тысяч гривен. Мужчина собирал сведения об участках береговой линии Березанского лимана, где впоследствии эта информация должна была использоваться для подготовки к совершению взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Сообщается, что за такие действия в ноябре 2021 он получил 12 тысяч гривен, за которые купил квадрокоптер. С его помощью он продолжал осуществлять видеофиксацию наиболее благоприятных мест для проведения десантирования диверсионно-разведывательных групп РФ.

Также с декабря 2021 по январь 2022 годов подозреваемый получил от представителей спецслужб РФ еще 2 тысячи. За эти деньги он должен был осуществить видеосъемку местности, на которой можно разместить специально обустроенные тайники с боевыми припасами. Сообщается, что боеприпасы планировалось использовать для подрыва моста со шлюзом на дамбе через Березанский лиман.

В дальнейшем представители РФ, используя видеоматериал, изготовили по меньшей мере один тайник, в котором разместили 8 противотанковых мин, 11 тротиловых шашек и 2 взрывателя к противотанковым минам.

За процессуального руководства сообщено о подозрении жителю Николаевского района по факту пособничества в приготовлении к диверсии (ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 113 УК Украины). Также в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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