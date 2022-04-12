У Миколаївській області чоловік співпрацював зі спецслужбами РФ за 14 тисяч гривень

Мешканець Миколаївської області співпрацював зі спецслужбами РФ за 14 тисяч гривень. Чоловік збирав відомості про ділянки берегової лінії Березанського лиману, де згодом ця інформація мала використовуватися для підготовки до вчинення вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Повідомляється, що за такі дії у листопаді 2021 він отримав 12 тисяч гривень, за які придбав квадрокоптер. З його допомогою він продовжував здійснювати відеофіксацію найбільш сприятливих місць для проведення десантування диверсійно-розвідувальних груп РФ.

Також з грудня 2021 по січень 2022 років підозрюваний одержав від представників спецслужб РФ ще 2 тисячі. За ці гроші він мав здійснити відеозйомку місцевості, на якій можна розмістити спеціально облаштовані схованки з бойовими припасами. Повідомляється, що боєприпаси планувалося використати для підриву мосту зі шлюзом на дамбі через Березанський лиман.

Надалі представники РФ, використовуючи відеоматеріал, виготовили щонайменше одну схованку, в якій розмістили 8 протитанкових мін, 11 тротилових шашок та 2 підривачі до протитанкових мін.

За процесуального керівництва повідомлено про підозру жителю Миколаївського району за фактом пособництва у готуванні до диверсії (ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 113 КК України). Також стосовно підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.