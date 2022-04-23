В Николаевской области за минувшие сутки от вражеских атак пострадали восемь человек

В Николаевской области за минувшие сутки, 22 апреля, из-за вражеских атак ранения получили восемь человек. Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевского облсовета Анну Замазееву.
"За минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 8 человек. К счастью, детей среди пострадавших нет", - говорится в сообщении.
По состоянию на утро 23 апреля в больницах Николаевской области находятся 192 человека, которые получили ранения от действий российских оккупантов.
"Большое спасибо и уважение нашим высокопрофессиональным врачам, которые 24/7 самоотверженно спасают жизнь и здоровье николаевцев", - добавила Замазеева.
Напомним, в Министерстве обороны Украины объяснили, почему оккупанты атакуют территорию Николаевской области.
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