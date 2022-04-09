ru ua
Сб, 09 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Николаевской области идет посевная, но есть проблемы на оккупированных территориях, - глава ОВА

Новина українською →
Николаевская область, Суббота 09 апреля 2022 12:07
В Николаевской области идет посевная, но есть проблемы на оккупированных территориях, - глава ОВА Фото: председатель Николаевской ОГА Виталий Ким (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Наталья Юрченко

В Николаевской области уже началась посевная. Однако в регионе есть проблемы с территориями, которые временно оккупированы российскими военными.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил председатель Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Есть некоторые проблемы с оккупированными территориями - не все хотят сеяться вокруг них и договариваться с врагом. Хотя есть на это согласие: надо сеяться - мы вас освободим. Но не все сеются на оккупированных территориях - имею в виду Херсонскую область", - отметил он.

По словам Кима, также наблюдаются проблемы с горючим и закрытыми портами. Сейчас в Николаевской области есть достаточное количество зерна и масла, которое готовились на экспорт.

"С посевной у нас все хорошо. Люди вышли работать. Проблемы, конечно, есть, ведь военное положение, идет разминирование, есть проблемы с горючим. Но мы дальше работаем, у нас очень много озимых и нам надо их собирать, а не сеять. Во-вторых, у нас есть проблема - это закрытые порты и неизвестно, когда они откроются. А у нас полные ангары зерна, масла и тому подобное. Нам нужно вывозить их на мирную территорию и продавать", - добавил глава области.

Напомним, Виталий Ким сообщил, что в Николаевской области нет проблем с продовольствием и лекарствами. Заготовленных запасов хватит на два месяца.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаевская область
NEWS
45-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
45-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Эмбарго на нефть и газ. Или как Евросоюз может оставить Путина без денег на войну
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Эмбарго на нефть и газ. Или как Евросоюз может оставить Путина без денег на войну