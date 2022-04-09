В Николаевской области идет посевная, но есть проблемы на оккупированных территориях, - глава ОВА

"Есть некоторые проблемы с оккупированными территориями - не все хотят сеяться вокруг них и договариваться с врагом. Хотя есть на это согласие: надо сеяться - мы вас освободим. Но не все сеются на оккупированных территориях - имею в виду Херсонскую область", - отметил он.

По словам Кима, также наблюдаются проблемы с горючим и закрытыми портами. Сейчас в Николаевской области есть достаточное количество зерна и масла, которое готовились на экспорт.

" С посевной у нас все хорошо. Люди вышли работать. Проблемы, конечно, есть, ведь военное положение, идет разминирование, есть проблемы с горючим. Но мы дальше работаем, у нас очень много озимых и нам надо их собирать, а не сеять. Во-вторых, у нас есть проблема - это закрытые порты и неизвестно, когда они откроются. А у нас полные ангары зерна, масла и тому подобное. Нам нужно вывозить их на мирную территорию и продавать", - добавил глава области.