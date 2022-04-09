Ким о гуманитарной ситуации в Николаевской области: мы обеспечены на два месяца вперед

Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким рассказал, что в регионе достаточно продовольствия и медикаментов. Их запасов хватит на два месяца.

"У нас сейчас область обеспечена примерно на два месяца вперед", - отметил он.

По словам главы области, сейчас электроснабжение отсутствует в 80 населенных пунктах. Кроме того, в некоторых населенных пунктах нет воды, однако их меньше, поскольку есть скважины.

Ким добавил, что у жителей Николаевской области есть возможность эвакуироваться. Также в регионе организовали пункты для переселенцев из оккупированных населенных пунктов.

"Мы создали условия для того, чтобы мы могли и принимать тех, кто эвакуируется из Херсона. И либо из Николаева отправлять дальше, либо размещать здесь. У нас все условия для этого созданы. Также есть автобусы, которые курсируют до Одессы и до границы с Молдовой, но они полупустые. Поэтому мы уменьшили их количество - их было шесть, больших, и они полупустые ездят", - заявил Ким.