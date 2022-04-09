У Миколаївській області йде посівна, але є проблеми на окупованих територіях, - голова ОВА

"Є деякі проблеми з окупованими територіями - не всі хочуть сіятися навколо них і домовлятися з ворогом. Хоча є на це згода: треба сіятися - ми вас звільнимо. Але не всі сіються на окупованих територіях - маю на увазі Херсонську область", - зазначив він.

За словами Кіма, також спостерігаються проблеми з пальним та закритими портами. Наразі у Миколаївській області є достатнього зерна та олії, які готувалися на експорт.

" З посівною у нас все добре. Люди вийшли працювати. Проблеми, звісно, є, адже військовий стан, іде розмінування, є проблеми з пальним. Але ми далі працюємо, у нас дуже багато озимих і нам треба їх збирати, а не сіяти. По-друге, в нас є проблема - це закриті порти і невідомо, коли вони відкриються. А в нас повні ангари зерна, олії тощо. Нам потрібно вивозити їх на мирну територію і продавати", - додав очільник області.