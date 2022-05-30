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В Николаевской области за госизмену задержали главу общины

Автор: Антон Федорцив

За коллаборационизм задержали председателя объединенной территориальной общины и депутата поселкового совета Николаевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал МВД.

Нацполиция и СБУ совместными усилиями задержали двух представителей местного самоуправления. Обоим выдвинули подозрение в государственной измене. Задержанные в марте поддержали вражеские войска и способствовали оккупации одного из поселков.

"В ходе следствия правоохранители установили роль и действия каждого из фигурантов. Так, председатель объединенной территориальной общины призвал жителей не сопротивляться вражеским войскам, запрещал строить блок-посты у въезда в населенный пункт, а также организовал размещение врага в школе", – говорится в сообщении.

Напомним, что в апрле мэр Бурыни получил подозрение за сотрудничество с оккупантами.

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Служба безопасности УкраиныМинистерство внутренних дел УкраиныполицияНиколаевская областьгосизменаМестное самоуправление