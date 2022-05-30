В Николаевской области за госизмену задержали главу общины

Нацполиция и СБУ совместными усилиями задержали двух представителей местного самоуправления. Обоим выдвинули подозрение в государственной измене. Задержанные в марте поддержали вражеские войска и способствовали оккупации одного из поселков.

"В ходе следствия правоохранители установили роль и действия каждого из фигурантов. Так, председатель объединенной территориальной общины призвал жителей не сопротивляться вражеским войскам, запрещал строить блок-посты у въезда в населенный пункт, а также организовал размещение врага в школе", – говорится в сообщении.