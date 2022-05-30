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На Миколаївщині за держзраду затримали очільника громади

Автор: Антон Федорців

За колабораціонізм затримали голову об'єднаної територіальної громади та депутата селищної ради Миколаївської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал МВС.

Нацполіція і СБУ спільними зусиллями затримали двох представників місцевого самоврядування. Обом висунули підозру в державній зраді. Затримані в березні підтримали ворожі війська та сприяли окупації одного із селищ.

"В ході слідства правоохоронці встановили роль та дії кожного із фігурантів. Так, голова об'єднаної територіальної громади закликав мешканців не чинити опір ворожим військам, забороняв споруджувати блокпости біля в'їзду в населений пункт, а також організував розміщення ворога у школі", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в квітні міський голова Бурині отримав підозру за співпрацю з окупантами.

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Служба безпеки УкраїниМіністерство внутрішніх справ УкраїниполицияМиколаївська областьдержзрадаМісцеве самоврядування