В Николаевской области фура столкнулась с легковушкой, 2 погибших и 2 пострадавших

В субботу ночью, 22 августа, на трассе Благовещенское-Николаев произошло лобовое столкновение легковушки Оpel Vectra и грузовика DAF. В результате 2 человека погибли, а еще два были госпитализированы.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, из автомобиля Opel двух пострадавших мужчин 1991 г.р. и 1984 г.р. госпитализировали в медучреждение в состоянии средней тяжести и крайне тяжелом состоянии.

"Тела двух погибших мужчин (пассажира 1983 г.р. и водителя 1987 г.р.), используя гидравлический инструмент деблокировали спасатели", - говорится в сообщении

Водитель автомобиля DAF не пострадал. Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники полиции.

Напомним, вчера на выезде из Киева образовалась многокилометровая пробка из-за смертельного ДТП.

Также РБК-Украина писало, что в Крыму в дорожной аварии пострадали 6 человек.