В Николаевской области директора госпредприятия уличили в присвоении имущества

В Николаевской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали директора государственной агрофирмы за организацию механизма присвоения имущества предприятия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу СБУ в Facebook.

Как установили оперативники, руководитель аграрного предприятия заключал сделки с подконтрольными ему фирмами на проведение сельхозработ по завышенной стоимости, а также реализовывал этим структурам урожай по заниженным ценам. Также был задокументирован факт похищения из государственного предприятия продукции общей стоимостью в 1,5 млн гривен.

"В местах хранения урожая изъято для принятия процессуального решения 100 тонн продукции стоимостью 750 тысяч гривен, подготовленной для отгрузки по поддельным документам на один из местных элеваторов", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что по факту преступления было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, а именно присвоение или растрата имущества, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц. Сейчас продолжаются следственные действия и решается вопрос объявления о подозрении руководителю агрофирмы.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности и Генпрокуратуры провели совместную спецоперацию по задержанию преступной группы, члены которой организовали схему завладения недвижимым имуществом. В целом в результате спецоперации 7 человек, среди которых 3 организатора и 4 исполнителя, были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.