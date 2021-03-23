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В Николаевской области депутат ОТГ выстрелил в мужчину

Автор: Андрей Козловский

Вчера вечером в Первомайском районе Николаевской области между депутатом одной из ОТГ и четырьмя местными жителями произошел конфликт. В результате мужчина достал пистолет травматического действия и выстрелил в одного из них.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, происшествие произошло около 21:20 возле железнодорожного переезда, расположенного неподалеку от поселка Бандурка. Тогда у 46-летнего депутата одного из ОТГ возник конфликт с четырьмя местными жителями из-за его замечания за спиленное дерево. Во время стычки, защищаясь, он достал травматический пистолет и выстрелил в ногу 44-летнего жителя района.

По данному факту отделением дознания проводится досудебное расследование уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 125 УК Украины "Умышленное легкое телесное повреждение". Пистолет изъят.

В настоящее время по делу назначена судебно-медицинская экспертиза. Ожидаются заключения специалистов, по результатам которых будут приниматься дальнейшие процессуальные решения.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Одессы между двумя компаниями молодых людей произошел конфликт, после чего началась стрельба. В результате инцидента получили ранения три человека.

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