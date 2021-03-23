У Миколаївській області депутат ОТГ вистрілив у чоловіка

Вчора ввечері у Первомайському районі Миколаївської області між депутатом однієї з ОТГ та чотирма місцевими жителями стався конфлікт. У результаті чоловік дістав пістолет травматичної дії та вистрілив у одного з них.

Як повідомляється, подія сталась близько 21:20 біля залізничного переїзду, розташованого неподалік селища Бандурка. Тоді у 46-річного депутата однієї з ОТГ виник конфлікт із чотирма місцевими жителями через його зауваження про спиляне дерево. Під час сутички, захищаючись, він дістав травматичний пістолет та вистрілив у ногу 44-річного мешканця району.

За вказаним фактом відділенням дізнання проводиться досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 125 КК України "Умисне легке тілесне ушкодження". Пістолет вилучено.

Наразі у справі призначено судово-медичну експертизу. Очікується на висновки фахівців, за результатами яких прийматимуться подальші процесуальні рішення.