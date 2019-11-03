В Николаевской области автомобиль врезался в грузовик, есть погибшие

В Николаевской области в воскресенье, 3 ноября, на автодороге Н-24 произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика, в результате чего погибли 3 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Fiat, двигаясь в направлении Вознесенска, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Volvo, который двигался на встречу.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажиры Fiat погибли на месте от полученных травм. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители и спасатели. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 3 ноября в Черкасской области произошло столкновения легкового автомобиля ВАЗ-2111 и грузовика. Полиция установила, что водитель легкового автомобиля не придерживался безопасной скорости движения и дистанции. В результате ДТП погиб водитель и пассажир легкогового автомобиля.

Также РБК-Украина писало, что 29 октября в Волынской области в результате столкновения автомобиля ВАЗ-2109 и грузовика Scania погибли 3 человека. Водитель легкового автомобиля не предоставил преимущество в движении грузовику, чем спровоцировал аварию.