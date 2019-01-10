У Миколаївській області перекинувся пасажирський автобус

Фото: місце події (mk.npu.gov.ua)

Наразі ніхто із потерпілих до лікарні не доставлений

На автодорозі М-14 "Одеса-Мелітополь-Новоазовськ" біля с. Половинки Миколаївського району, сьогодні, 10 січня, приблизно о 07:40 сталася дорожньо-транспортна пригода за участі рейсового автобусу "Еталон" сполученням "Херсон-Одеса". У результаті ДТП постраждали 8 людей, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

Як зазначається, у автобусі знаходилися 27 пасажирів.

За попередніми даними, водій не впорався із керуванням, у результаті чого сталось перекидання транспортного засобу.

"Внаслідок автопригоди за медичною допомогою звернулись 8 пасажирів віком від 28-ми до 87-ми років. Наразі ніхто із потерпілих до лікарні не доставлений", - йдеться у повідомленні.

Подію кваліфіковано за ознаками ч. 1 ст. 286 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

Тривають першочергові слідчі дії.

Нагадаємо, у Київській області внаслідок зіткнення пасажирського автобусу з легковим автомобілем загинули 3 людини. В місті Обухів пасажирський автобус виїхав на зустрічну смугу де зіткнувся з легковим автомобілем. В результаті дорожньо-транспортної пригоди 3 пасажири автомобіля загинули на місці, ще четверо постраждалих з автобусу були госпіталізовані.

Раніше, 1 січня, у Миколаївській області внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів загинули 8 людей, ще двоє травмовані.