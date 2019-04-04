В Николаевской обл. на 13 участках повторно пересчитали бюллетени

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Пересчет пришлось провести из-за ошибок и несоблюдения порядка транспортировки избирательной документации

Из-за ошибок, несоблюдения порядка транспортировки и хранения избирательной документации в Николаевской области пришлось повторно пересчитывать бюллетени на 13 избирательных участках для определения результатов выборов 2019. Об этом сообщил координатор наблюдения за выборами в Николаевской области сети "Опора" Дмитрий Баштовый, передает "Укринформ".

Так, по его словам, на одной из ОИК неизвестная женщина похитила один экземпляр протокола.

"В Николаевской области бюллетени повторно пересчитывали на 13 избирательных участках. Наиболее распространенными причинами пересчета голосов являются механические ошибки, несоблюдение порядка транспортировки и хранения избирательной документации, невнимательность членов УИК. На одной из ОИК неизвестная женщина похитила один экземпляр протокола", - отметил Баштовый.

В частности, ОИК №128 назначила повторный подсчет голосов избирателей на участке №480799 из-за нарушения порядка транспортировки документации. По словам членов участковой избирательной комиссии, председатель УИК забыл заклеить пакет.

ОИК №129 пересчитывала бюллетени с участка №480911 из-за того, что 1 апреля возле его помещения к членам УИК подошла неизвестная женщина, которая представилась членом окружкома и попросила передать ей протоколы УИК. Она открыла пакет, достала оттуда первый экземпляр протокола и убежала, ее до сих пор ищут.

На ТИО №127, №130 и №131 происходил пересчет бюллетеней из-за ошибок в заполнении протокола. На восьми участках ТИО №132 это произошло потому, что комиссия заблаговременно погасила протоколы либо не придерживалась порядка транспортировки избирательной документации.

Представитель "Опоры" добавил, что пересчет бюллетеней на окружных избирательных участках затянул процесс установления итогов голосования.

Напомним, результаты выборов 2019 показали уверенное лидерство Владимира Зеленского по данным подсчета 100% протоколов.

Как писало РБК-Украина, в Добропольском районе Донецкой области полиция расследует факт фальсификации избирательной документации на президентских выборах 2019. Так, жительница поселка Мирное сообщила правоохранителям о том, что обнаружила себя в составе членов избирательной комиссии. Однако она за несколько дней до выборов отказалась от такого предложения.