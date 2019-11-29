В Николаевском облсовете взломали дверь и пытаются отстранить главу

Фото: Николаевский облосовет (из открытых источников)

Депутаты вынесли кабину для голосования и проводят закрытое заседание

Депутаты Николаевского областного совета взломали дверь в сессионный зал и пытаются отстранить главу Викторию Москаленко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что накануне вечером группа депутатов взломала дверь в сессионный зал и вынесла кабинку для голосования. По словам главы облсовета, это сделано для того, чтобы отстранить ее от обязанностей.

Опубліковано Миколаївська Обласна рада Четвер, 28 листопада 2019 р.

Также сообщается, что на месте инцидента работает полиция, а депутаты областного совета проводят закрытое заседание в одном из помещений, не допускают журналистов. По данным СМИ, они пытаются любым способом отстранить Москаленко.

После этого активисты встретились со Стадником и требовали прекратить давление на областной совет, так как в последние дни ряд депутатов публично заявляли о давлении со стороны ОГА. Следующая сессия была запланирована на 3 декабря, но накануне группа депутатов собрала достаточно подписей и потребовала провести сегодня внеочередное заседание.

Фото: ситуация в облсовете Николаева (news.pn)

Напомним, в октябре в Черкасском облсовете произошла стычка между полицией и митингующими. Стычки произошли, когда к участникам акции против капитуляции не вышел глава ОГА Игорь Шевченко.