У Миколаївській облраді зламали двері і намагаються відсторонити голову

Фото: Миколаївський облосовет (з відкритих джерел)

Депутати винесли кабіну для голосування і здійснюють закрите засідання

Депутати Миколаївської обласної ради зламали двері до сесійної зали і намагаються відсторонити голову Вікторію Москаленко. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що напередодні ввечері група депутатів зламала двері до сесійної зали і винесла кабінку для голосування. За словами голови облради, це зроблено для того, щоб відсторонити її від обов'язків.

Опубліковано Миколаївська Обласна рада Четвер, 28 листопада 2019 р.

Також повідомляється, що на місці інциденту працює поліція, а депутати обласної ради проводять закрите засідання в одному з приміщень, не допускають журналістів. За даними ЗМІ, вони намагаються будь-яким способом відсторонити Москаленко.

Після цього активісти зустрілися з Стадником і вимагали припинити тиск на обласну раду, так як в останні дні ряд депутатів публічно заявляли про тиск з боку ОДА. Наступна сесія була запланована на 3 грудня, але напередодні група депутатів зібрала достатньо підписів і вимагала провести сьогодні позачергове засідання.

Фото: ситуація в облраді Миколаєва (news.pn)

Нагадаємо, в жовтні в Черкаській облраді сталася сутичка між поліцією і мітингувальниками. Сутички сталися, коли до учасників акції проти капітуляції не вийшов голова ОДА Ігор Шевченко.