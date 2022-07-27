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На Николаевском направлении украинские военные сбили вражеский беспилотник

Фото: российский беспилотник сбили на Николаевском направлении (mil.in.ua)
Автор: Евгений Прокопенко

Украинские военные "приземлили" еще один российский беспилотник. Оккупанты решили разведать позиции украинских защитников на Николаевском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

27 июля воинами зенитного ракетного подразделения ликвидирован очередной российский беспилотник оперативно-тактического уровня, предположительно "Форпост".

"В Николаевской области враг продолжает проводить воздушную разведку с применением беспилотных летательных аппаратов, а подразделения Воздушное командование "Юг" метко их уничтожать", - говорится в сообщении Воздушных сил.

Напомним, в Николаевской области российский дрон пытался атаковать украинскую радиолокационную станцию.

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