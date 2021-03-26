В Николаевском инфекционном госпитале рассказали, как справляются с наплывом COVID-больных
Эпидемиологическая ситуация в Николаеве ухудшилась. В Николаевском инфекционном госпитале рассказали, как справляются с наплывом больных COVID-19.
Об этом рассказала Елена Терентьева, главный врач городской больницы №5 Николаева, на базе которой функционирует инфекционный госпиталь.
"Эпидемиологическая ситуация в Николаеве серьезная. Ежедневно к нам поступает от 40 больных. Медикаментами и оборудованием госпиталь обеспечен полностью. В коридорах, как пишут некоторые СМИ, не лежит ни один больной. Неделю назад мы развернули на базе больницы 3 дополнительные ковидные отделения. И на данный момент у нас 345 койко-мест для приема инфицированных. Кроме госпиталя, на базе терапевтического, кардиологического и гинекологического отделениях оборудованы палаты для больных с подтвержденным диагнозом, а в детской неврологии лежат больные с подозрением на COVID-19", - сказала Терентьева.
По словам заместителя главврача по медицинской части Сергея Матвиенко, инфекционный госпиталь работает на полную мощность. Из 66 койко-мест ежедневно в учреждении находятся в среднем 60 больных.
"Медикаментами мы обеспечены. Дополнительно для других отделений закупили кислородные концентраторы. На деньги, которые ранее выделил НГЗ, мы будем сейчас закупать лабораторное оборудование, микроскопы. На данном этапе мы активно используем приобретенный Николаевским глиноземным заводом антиковидный препарат "Актерма". Уже несколько пациентов были вылечены этим лекарством", - сказал Матвиенко.
По словам медиков, благодаря новому инфекционному госпиталю городу пока удается справляться с наплывом больных - без него ситуация была бы гораздо хуже. В среднем ежедневно выписывается порядка 40 пациентов, а госпитализируется 20–30 новых больных. За счет такой ротации все, нуждающиеся в стационарном лечении, обеспечиваются койко-местами.
Напомним, ранее сообщалось, что Николаевский инфекционный центр был построен и полностью оборудован в 2020 году за средства НГЗ всего за 8 месяцев. В строительство предприятие инвестировало 150 млн грн.
Первых пациентов новое инфекционное отделение 5 горбольницы, которое начало функционировать, как ковидный госпиталь, приняло в конце декабря.
Центр рассчитан на 66 койко-мест, которые более чем на 80% обеспечены стационарными системами подачи кислорода. Инвестор приобрел современные УЗИ и КТ-аппараты, другое современное оборудование.
В марта мэр Николаева Александр Сенкевич и генеральный директор НГЗ Виктор Кожевников подписали Меморандум о сотрудничестве и социальном партнерстве на 2021 год.
В общей сложности инвестиции завода в развитие города до конца года составят 7 млн грн. Из них 3 млн грн направлено на поддержку всех медицинских учреждений Николаева в период пандемии.
Кроме того, в начале марта 2021 года НГЗ закупил и передал медикам инфекционного центра уникальный дорогостоящий препарат для лечения тяжелых легочных пневмоний у пациентов с COVID-19 "Актерма".
Стоимость партии составила 440 тыс. грн. Еще 3 млн 488 тыс. грн НГЗ перечислил 5 горбольнице в декабре прошлого года для закупки других необходимых лекарств и индивидуальных средств защиты.