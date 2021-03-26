У Миколаївському інфекційному госпіталі розповіли, як справляються з напливом COVID-хворих

"Епідеміологічна ситуація у Миколаєві серйозна. Щодня до нас надходить від 40 хворих. Медикаментами та обладнанням госпіталь забезпечено повністю. У коридорах, як пишуть деякі ЗМІ, не лежить жоден хворий. Тиждень тому ми розгорнули на базі лікарні 3 додаткові ковідні відділення. І на цей час у нас 345 ліжко-місць для прийому інфікованих. Крім госпіталю, на базі терапевтичного, кардіологічного та гінекологічного відділеннях обладнані палати для хворих з підтвердженим діагнозом, а в дитячій неврології лежать хворі з підозрою на COVID-19", - сказала Терентьєва.

За словами заступника головного лікаря з медичної частини Сергія Матвієнка, інфекційний госпіталь працює на повну потужність. З 66 ліжко-місць щодня в установі перебувають в середньому 60 хворих.

"Медикаментами ми забезпечені. Додатково для інших відділень закупили кисневі концентратори. На гроші, які раніше виділив МГЗ, ми будемо закуповувати лабораторне обладнання, мікроскопи. На даному етапі ми активно використовуємо придбаний Миколаївським глиноземним заводом антиковідний препарат "Актерма". Вже кілька пацієнтів були вилікувані цими ліками", - сказав Матвієнко.

За словами медиків, завдяки новому інфекційного госпіталю місту поки вдається справлятися з напливом хворих - без нього ситуація була б набагато гірше. В середньому щодня виписується близько 40 пацієнтів, а госпіталізується 20-30 нових хворих. Шляхом такої ротації все, що потребують стаціонарного лікування, забезпечуються ліжко-місцями.