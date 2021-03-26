У Миколаївському інфекційному госпіталі розповіли, як справляються з напливом COVID-хворих
Епідеміологічна ситуація у Миколаєві погіршилася. У Миколаївському інфекційному госпіталі розповіли, як справляються з напливом хворих COVID-19.
Про це розповіла Олена Терентьєва, головний лікар міської лікарні №5 Миколаєва, на базі якої функціонує інфекційний госпіталь.
"Епідеміологічна ситуація у Миколаєві серйозна. Щодня до нас надходить від 40 хворих. Медикаментами та обладнанням госпіталь забезпечено повністю. У коридорах, як пишуть деякі ЗМІ, не лежить жоден хворий. Тиждень тому ми розгорнули на базі лікарні 3 додаткові ковідні відділення. І на цей час у нас 345 ліжко-місць для прийому інфікованих. Крім госпіталю, на базі терапевтичного, кардіологічного та гінекологічного відділеннях обладнані палати для хворих з підтвердженим діагнозом, а в дитячій неврології лежать хворі з підозрою на COVID-19", - сказала Терентьєва.
За словами заступника головного лікаря з медичної частини Сергія Матвієнка, інфекційний госпіталь працює на повну потужність. З 66 ліжко-місць щодня в установі перебувають в середньому 60 хворих.
"Медикаментами ми забезпечені. Додатково для інших відділень закупили кисневі концентратори. На гроші, які раніше виділив МГЗ, ми будемо закуповувати лабораторне обладнання, мікроскопи. На даному етапі ми активно використовуємо придбаний Миколаївським глиноземним заводом антиковідний препарат "Актерма". Вже кілька пацієнтів були вилікувані цими ліками", - сказав Матвієнко.
За словами медиків, завдяки новому інфекційного госпіталю місту поки вдається справлятися з напливом хворих - без нього ситуація була б набагато гірше. В середньому щодня виписується близько 40 пацієнтів, а госпіталізується 20-30 нових хворих. Шляхом такої ротації все, що потребують стаціонарного лікування, забезпечуються ліжко-місцями.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Миколаївський інфекційний центр був побудований і повністю обладнаний в 2020 році за кошти МГЗ всього за 8 місяців. У будівництво підприємство інвестувало 150 млн грн.
Перших пацієнтів нове інфекційне відділення 5 міської лікарні, яке почало функціонувати, як ковідний госпіталь, прийняло в кінці грудня.
Центр розраховано на 66 ліжко-місць, які більш ніж на 80% забезпечені стаціонарними системами подачі кисню. Інвестор придбав сучасні УЗД і КТ-апарати, інше сучасне обладнання.
У березні мер Миколаєва Олександр Сенкевич і генеральний директор МГЗ Віктор Кожевніков підписали Меморандум про співпрацю і соціальне партнерство на 2021 рік.
У цілому інвестиції заводу в розвиток міста до кінця року складуть 7 млн грн. З них 3 млн грн спрямовано на підтримку всіх медичних закладів Миколаєва в період пандемії.
Крім того, на початку березня 2021 року МГЗ закупив і передав медикам інфекційного центру унікальний дороговартісний препарат для лікування важких легеневих пневмоній у пацієнтів з COVID-19 "Актерма".
Вартість партії склала 440 тис. грн. Ще 3 млн 488 тис. грн МГЗ перерахував 5 міськлікарні в грудні минулого року для закупівлі необхідних ліків та індивідуальних засобів захисту.