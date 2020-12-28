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В Николаевском горсовете прошли обыски

Автор: РБК-Украина

В понедельник, 28 декабря, правоохранители провели обыски в Николаевском городском совете. Руководителю отдела Департамента жилищно-коммунального хозяйства горсовета сообщили о подозрении.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

"Провели ряд обысков на территории подрядной организации и в рабочих кабинетах должностных лиц Николаевского городского совета. Речь идет о присвоении средств местного бюджета, выделенных на работы по обустройству парков, скверов и ремонта тротуарной плитки, выполняемые на заказ ДЖКХ", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, в октябре прошлого года подрядная организация и Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета заключили соглашение по капитальному ремонту сквера и территории Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова.

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В ходе расследования установлено, что работы по этому договору проводились не в полном объеме, а общая их стоимость была завышена на более 200 тысяч гривен.

Правоохранители во время обысков изъяли служебную документацию, договоры подрядов, черновые записи, образцы тротуарной плитки и другие вещественные доказательства.

Следователи полиции сообщили о подозрении в служебной халатности начальнику одного из отделов Департамента жилищно-коммунального хозяйства горсовета.

Продолжается расследование уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 367 "Служебная халатность" и ч. 2 и 3 ст. 191 УК Украины "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением".

Фото: обыски в Николаевском горсовете (mk.npu.gov.ua)

Напомним, в марте в Службе автомобильных дорог Николаевской области прошли обыски в связи с работой прошлых руководителей ведомства.

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