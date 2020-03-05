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В Службе автомобильных дорог Николаевской области проходят обыски

Новости » Происшествия     05.03.2020 - 12:23
В Службе автомобильных дорог Николаевской области проходят обыски
Иллюстративное фото (novosti-n.org)

Обыски проходят в связи с работой прошлых руководителей Службы автомобильных дорог

Правоохранители сегодня, 5 марта, проводят обыски в Службе автомобильных дорог Николаевской области. Об этом заявил исполняющий обязанности начальника САД Владислав Невеселый, сообщают местные СМИ.

Сообщается, что обыски проходят в связи с работой прошлых руководителей Службы автомобильных дорог. Проходит выемка документов. Не исключено, что это касается работы прошлого начальника САД Андрея Максименко, которого подозревают в получении неправомерной выгоды.

Напомним, в 2019 году НАБУ задержало начальника Службы автомобильных дорог в Николаевской области на получении 300 тыс. гривен и 90 тыс. долларов взятки. По данным следствия, в августе 2019 он потребовал и получил 300 тыс. гривен за содействие в перечислении частной компании почти 4,6 млн гривен в качестве оплаты за выполненный ремонт дороги Н-11 Днепр-Николаев.

Меньше чем через месяц он снова потребовал откат со средств, уплаченных автодором частной компании - на этот раз в сумме 90 тыс. долларов. На получении последней суммы Максименко и задержали на Французском бульваре в Одессе. Действия задержанного квалифицировали как вымогательство и получение неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Позже он вышел под залог в размере почти 2 млн грн.

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