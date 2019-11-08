Николаевский морской порт фактически парализован, - "Сисайд Терминал"

Николаевский морской порт, который входит в тройку крупнейших портов Украины, на данный момент фактически парализован. Об этом заявила компания "Сисайд Терминал", обеспечивающая услуги подачи-уборки вагонов стивидорам, передает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы.

В частности, компания заявила о вынужденной остановке работы с 17 часов в пятницу. Причиной называет "противоправные действия" со стороны АО "Укрзализниця".

Как сообщалось, ежесуточно в порту разгружается около 500 вагонов. Если ситуация не будет урегулирована в ближайшее время, говорят представители оператора, уже через сутки порт ожидает коллапс. Автомобильные перевозки не способны обеспечить необходимый объем грузопотока, а на некоторых станциях уже введена конвенция и прекращена подача вагонов, следующих в Николаевский порт, заявили в компании.

Причиной остановки компания называет "системное давление" со стороны АО "Укрзализниця" на частного оператора. В частности, компания "Сисайд Терминал" заявляет о блокировании руководством АО "Укрзализниця" проведения технических осмотров локомотивов, а также об отказе предоставить право локомотивам компании выходить на пути общего пользования.

В пресс-релизе отмечается, что, используя статус монополиста, не подписывая необходимые документы, чиновники "Укрзализници" искусственно создали ситуацию, когда частная компания оказалась технически неспособна обеспечивать работы по доставке вагонов от станции Николаев-Грузовой на подъездные пути порта.

"В результате действий АО "Укрзализниця" в транспортном парке компании "Сисайд Терминал" из 9 локомотивов всего 2 могут выезжать на пути общего пользования. Однако и они ограничены действиями АО "Укрзализныця" в передвижении к территории порта, доступ к которой возможен только через железнодорожные пути общего пользования (парк Николаев Рудный станции Николаев-Грузовой) и выезд на которые запрещен для тепловозов ООО "Сисайд Терминал", - говорится в документе.

Как отмечают в компании "Сисайд Терминал", возможность предотвратить подобное развитие ситуации у руководства отрасли была: письма-обращения с описанием проблемы были направлены компанией в Министерство инфраструктуры Украины, Администрацию морских портов Украины, Офис президента и т.д. Ответ был получен только от Министерства инфраструктуры. В МИУ отметили, что "перечисленные проблемы не относятся к компетенции Мининфраструктуры".

В порту ожидают реакции на ситуацию со стороны министра инфраструктуры Владислава Криклия и премьер-министра Алексея Гончарука, декларировавших поддержку развития частной тяги в Украине.

Напомним, профсоюзы Николаевского порта провели акцию под Офисом президента, призывая главу государству вмешаться в конфликт с "Укрзализныцей", чреватый остановкой работы порта. По словам руководителя профсоюза работников оператора порта Романа Панюкова, конфликт с "Укрзализныцей" вызван тем, что частный оператор "Сисайд Терминал" стал конкурентом государственного монополиста.

В частности, АО "Укрзализныця", как сообщалось, пользуясь статусом монополиста, уже четыре месяца безосновательно отказывается продлевать договор об эксплуатации железнодорожного подъездного пути, на базе которого осуществляется подача-уборка вагонов со станции Николаев-Грузовой собственными локомотивами оператора.