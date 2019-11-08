Миколаївський морський порт фактично паралізований, - "Сісайд Термінал"

Миколаївський морський порт, який входить в трійку найбільших портів України, на даний момент фактично паралізований. Про це заявила компанія "Сісайд Термінал", що забезпечує послуги подачі-прибирання вагонів стивідорів, передає РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби.

Зокрема, компанія заявила про вимушену зупинку роботи з 17 години, у п'ятницю. Причиною називає "протиправні дії" з боку АТ "Укрзалізниця".

Як повідомлялося, щодоби в порту розвантажується близько 500 вагонів. Якщо ситуація не буде врегульована найближчим часом, кажуть представники оператора, вже через добу порт очікує колапс. Автомобільні перевезення не здатні забезпечити необхідний обсяг вантажопотоку, а на деяких станціях вже введена конвенція і припинена подача вагонів, що прямують у Миколаївський порт, заявили в компанії.

Причиною зупинки компанія називає "системний тиск" з боку АТ "Укрзалізниця" на приватного оператора. Зокрема, компанія "Сісайд Термінал" заявляє про блокування керівництвом АТ "Укрзалізниця" проведення технічних оглядів локомотивів, а також про відмову надати право локомотивам компанії виходити на колії загального користування.

У прес-релізі наголошується, що, використовуючи статус монополіста, не підписуючи необхідні документи, чиновники "Укрзалізниці" штучно створили ситуацію, коли приватна компанія виявилася технічно нездатна забезпечувати роботи по доставці вагонів від станції Миколаїв-Вантажний на під'їзні шляхи порту.

"В результаті дій АТ "Укрзалізниця" в транспортному парку компанії "Сісайд Термінал" з 9 локомотивів всього 2 можуть виїжджати на шляхи загального користування. Однак і вони обмежені діями АТ "Укрзалізниця" в пересуванні до території порту, доступ до якої можливий тільки через залізничні колії загального користування (парк Миколаїв Рудний станції Миколаїв-Вантажний) та виїзд на які заборонений для тепловозів ТОВ "Сісайд Термінал", - йдеться в документі.

Як відзначають в компанії "Сісайд Термінал", можливість запобігти такому розвитку ситуації у керівництва галузі була: листи-звернення з описом проблеми спрямовані компанією в Міністерство інфраструктури України, Адміністрацію морських портів України, Офіс президента і т. д. Відповідь була отримана лише від Міністерства інфраструктури. В МІУ зазначили, що "перераховані проблеми не належать до компетенції Мінінфраструктури".

В порту чекають реакції на ситуацію з боку міністра інфраструктури Владислава Криклія і прем'єр-міністра Олексія Гончарука, які декларували підтримку розвитку приватної тяги в Україні.

Нагадаємо, профспілки Миколаївського порту провели акцію під Офісом президента, закликаючи главу держави втрутитися в конфлікт з "Укрзалізницею", що загрожує зупинкою роботи порту. За словами керівника профспілки працівників оператора порту Романа Панюкова, конфлікт з "Укрзалізницею" викликаний тим, що приватний оператор "Сісайд Термінал" став конкурентом державного монополіста.

Зокрема, АТ "Укрзалізниця", як повідомлялося, користуючись статусом монополіста, вже чотири місяці безпідставно відмовляється продовжувати договір про експлуатацію залізничної під'їзної колії, на базі якого здійснюється подача-прибирання вагонів зі станції Миколаїв-Вантажний власними локомотивами оператора.