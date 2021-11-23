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Миколаївський глиноземний завод встановив додатковий кисневий газифікатор у міський лікарні

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Миколаїв, Вівторок 23 листопада 2021 12:08
Миколаївський глиноземний завод встановив додатковий кисневий газифікатор у міський лікарні Фото: МГЗ встановив додатковий кисневий газифікатор у міський лікарні (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

Аби подолати критичну ситуацію з забезпеченням киснем у медичному закладі, Миколаївський глиноземний завод (МГЗ) на прохання міської та обласної влади оперативно закупив кріогенну ємність та організував її монтаж.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу заводу у Facebook

За словами завідувачки інфекційного відділення лікарні Людмили Піхтеревої, більшість пацієнтів із діагнозом COVID-19 наразі мають штам DELTA. Вони потрапляють до лікарні у тяжкому стані та потребують кисню.

"Майже щодня на Миколаївщині коронавірус підтверджується у понад 800 осіб. Тому у нашій лікарні в останні тижні склалася напружена ситуація із забезпеченням пацієнтів киснем, яка тепер вирішена завдяки Миколаївському глиноземному", - зазначає лікар.

Гендиректор Сервісного центру "Металург", який обслуговує МГЗ.Олександр Зарічанський розповів, що сервісний центр МГЗ лише за 10 днів придбав газифікатор виробництва Туреччини та провів всі необхідні роботи з його встановлення, підготовки та запуску.

Наразі медичний заклад має три газифікатори на 10 тонн, які дозволять забезпечити стабільну наявність кисню. Два з них - на п’ять та три тонни - придбані МГЗ.

Окрім газифікатора підприємство закупило 20 балонів з киснем. У планах - придбати ще 10 балонів. Для того, щоб лікарня уникнула залежності від постачальників, МГЗ опрацьовує проект будівництва кисневої станції обладнаної генератором кисню.

Нагадаємо, минулого року на базі міської лікарні за кошти заводу був побудований надсучасний антиковідний шпиталь. Це унікальний проект вартістю 155 млн грн, який не має аналогів в Україні. Наразі заклад передано на баланс міста. Втім МГЗ продовжує систематично надавати допомогу шпиталю та всій лікарні.

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