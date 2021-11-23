Миколаївський глиноземний завод встановив додатковий кисневий газифікатор у міський лікарні

Аби подолати критичну ситуацію з забезпеченням киснем у медичному закладі, Миколаївський глиноземний завод (МГЗ) на прохання міської та обласної влади оперативно закупив кріогенну ємність та організував її монтаж.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу заводу у Facebook

За словами завідувачки інфекційного відділення лікарні Людмили Піхтеревої, більшість пацієнтів із діагнозом COVID-19 наразі мають штам DELTA. Вони потрапляють до лікарні у тяжкому стані та потребують кисню.

"Майже щодня на Миколаївщині коронавірус підтверджується у понад 800 осіб. Тому у нашій лікарні в останні тижні склалася напружена ситуація із забезпеченням пацієнтів киснем, яка тепер вирішена завдяки Миколаївському глиноземному", - зазначає лікар.

Гендиректор Сервісного центру "Металург", який обслуговує МГЗ.Олександр Зарічанський розповів, що сервісний центр МГЗ лише за 10 днів придбав газифікатор виробництва Туреччини та провів всі необхідні роботи з його встановлення, підготовки та запуску.

Наразі медичний заклад має три газифікатори на 10 тонн, які дозволять забезпечити стабільну наявність кисню. Два з них - на п’ять та три тонни - придбані МГЗ.

Окрім газифікатора підприємство закупило 20 балонів з киснем. У планах - придбати ще 10 балонів. Для того, щоб лікарня уникнула залежності від постачальників, МГЗ опрацьовує проект будівництва кисневої станції обладнаної генератором кисню.