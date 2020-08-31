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Николаевская область ужесточила карантин, несмотря на "зеленую зону"

Автор: РБК-Украина

Николаевская область, которая находится в "зеленой зоне" карантинных ограничений, ужесточила карантин. В области запрещены концерты, дискотеки и работа ночных клубов.

Об этом говорится в сообщении на сайте Николаевской областной государственной администрации (ОГА).

Сообщается, что региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила дополнительно к ограничениям "зеленой зоны" запретить:

  • концерты (кроме учреждений культуры, для которых концертная деятельность в течение года была основным видом деятельности);
  • дискотеки;
  • работу ночных клубов;
  • работу общепитов с организацией досуга (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.д.).

"Такое решение принято в связи с быстрыми темпами прироста заболеваемости COVID-19", - говорится в сообщении.

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В ОГА подчеркивают, что на сегодня показатель заболеваемости за последние 14 дней на 100 тысяч населения составляет 40,14 (при допустимом базовом уровне не более 40).

Напомним, сегодня Ивано-Франковск продлил школьные каникулы из-за карантина. Каникулы продлили как минимум до 11 сентября.

Кроме того, в Киеве оценили возможность попадания в "оранжевую зону" карантина - это может произойти, если не будут сдерживать вспышки коронавируса.

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