Миколаївська область посилила карантин попри "зелену зону"

Миколаївська область, яка знаходиться в "зеленій зоні" карантинних обмежень, посилила карантин. В області заборонені концерти, дискотеки і робота нічних клубів.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Миколаївської обласної державної адміністрації (ОДА).

Повідомляється, що регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила додатково до обмежень "зеленої зони" заборонити:

концерти (крім закладів культури, для яких концертна діяльність протягом року була основним видом діяльності);

дискотеки;

роботу нічних клубів;

роботу закладів громадського харчування з організацією дозвілля (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів і т.д.).

"Таке рішення прийнято у зв'язку з швидкими темпами приросту захворюваності на COVID-19", - йдеться в повідомленні.

В ОДА наголошують, що на сьогодні показник захворюваності за останні 14 днів на 100 тисяч населення становить 40,14 (при допустимому базовому рівні не більше 40).

Нагадаємо, сьогодні Івано-Франківськ продовжив шкільні канікули через карантин. Канікули продовжили як мінімум до 11 вересня.

Крім того, в Києві оцінили можливість попадання до "помаранчевої зони" карантину - це може статися, якщо не будуть стримувати спалахи коронавірусу.