Миколаївська область посилила карантин попри "зелену зону"

Миколаївська область, яка знаходиться в "зеленій зоні" карантинних обмежень, посилила карантин. В області заборонені концерти, дискотеки і робота нічних клубів.
Про це йдеться в повідомленні на сайті Миколаївської обласної державної адміністрації (ОДА).
Повідомляється, що регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила додатково до обмежень "зеленої зони" заборонити:
"Таке рішення прийнято у зв'язку з швидкими темпами приросту захворюваності на COVID-19", - йдеться в повідомленні.
В ОДА наголошують, що на сьогодні показник захворюваності за останні 14 днів на 100 тисяч населення становить 40,14 (при допустимому базовому рівні не більше 40).
Нагадаємо, сьогодні Івано-Франківськ продовжив шкільні канікули через карантин. Канікули продовжили як мінімум до 11 вересня.
Крім того, в Києві оцінили можливість попадання до "помаранчевої зони" карантину - це може статися, якщо не будуть стримувати спалахи коронавірусу.