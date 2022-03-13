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Николаевская область готовит эвакуацию с оккупированных территорий, - Ким

Автор: Илона Свиридова

Власти Николаевской области готовят эвакуацию населения с временно оккупированных населенных пунктов. А также снабжение для тех сел, которые уже освобождены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима.

"Готовим снабжение в те села, которые уже освобождены, и готовим там (на оккупированных территориях) эвакуацию. Даже не эвакуацию, это освобождение из плена", - отметил он.

Напомним, сегодня российские оккупационные войска нанесли авиаудар по Николаеву. В результате погибли девять человек, которые стояли в очередях в банкомат и супермаркет.

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эвакуацияНиколаевская областьВойна России против Украины