Под Николаевом ветер завалил палаточный городок военных

Неподалеку от Николаева на военном полигоне Широкий Лан порывы ветра повлекли завал палаточного городка. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на 235-й Межвидовой центр подготовки военных частей и подразделений.

Отмечается, что это произошло в понедельник, 24 февраля. Порывы ветра на полигоне достигали 38 метров в секунду.

"Обрушены и повреждены палатки. Вместе с тем ситуация контролируемая", - говорится в сообщении.

Личный состав Межвидового центра подготовки военных частей и подразделений проводит демонтаж, ремонт и замену палаток.

Фото: завал палаточного городка (facebook.com/235JTC)

Напомним, недавно Соединенные Штаты передали учебно-тренировочного центра Сил специальных операций Вооруженных сил Украины палаточный городок стоимостью в 1,5 млн долларов. Это полевые комплексы типа "Аляска". Их вручал лично командующий Европейского командования сил специальных операций США Кирк Смит.