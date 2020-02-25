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Под Николаевом ветер завалил палаточный городок военных

Новости » Происшествия     25.02.2020 - 06:49
Под Николаевом ветер завалил палаточный городок военных
Фото: завал палаточного городка (facebook.com/235JTC)

Ветер повредил палаточный городок на полигоне Широкий лан

Неподалеку от Николаева на военном полигоне Широкий Лан порывы ветра повлекли завал палаточного городка. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на 235-й Межвидовой центр подготовки военных частей и подразделений.

Отмечается, что это произошло в понедельник, 24 февраля. Порывы ветра на полигоне достигали 38 метров в секунду.

"Обрушены и повреждены палатки. Вместе с тем ситуация контролируемая", - говорится в сообщении.

Личный состав Межвидового центра подготовки военных частей и подразделений проводит демонтаж, ремонт и замену палаток.

Фото: завал палаточного городка (facebook.com/235JTC)

Напомним, недавно Соединенные Штаты передали учебно-тренировочного центра Сил специальных операций Вооруженных сил Украины палаточный городок стоимостью в 1,5 млн долларов. Это полевые комплексы типа "Аляска". Их вручал лично командующий Европейского командования сил специальных операций США Кирк Смит.

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