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Під Миколаєвом вітер завалив наметове містечко військових

Новини » Надзвичайні події     25.02.2020 - 06:49
Під Миколаєвом вітер завалив наметове містечко військових
Фото: завал наметового містечка (facebook.com/235JTC)

Вітер пошкодив наметове містечко на полігоні Широкий лан

Неподалік Миколаєва на військовому полігоні Широкий Лан пориви вітру спричинили завал наметового містечка. Про це передає РБК-Україна із посиланням на 235-ий Міжвидовий центр підготовки військових частин та підрозділів.

Зазначається, що це сталося у понеділок, 24 лютого. Пориви вітру на полігоні сягали 38 метрів за секунду.

"Завалено та пошкоджено низку наметів. Разом з тим ситуація контрольована", - говориться у повідомленні.

Особовий склад Міжвидового центру підготовки військових частин та підрозділів проводить демонтаж, ремонт та заміну наметів.

Фото: завал наметового містечка (facebook.com/235JTC)

Нагадаємо, нещодавно Сполучені Штати передали навчально-тренувального центру Сил спеціальних операцій Збройних сил України наметове містечко вартістю в 1,5 млн доларів. Це польові комплекси типу "Аляска". Їх вручав особисто командир Європейського командування сил спеціальних операцій США Кірк Сміт.

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