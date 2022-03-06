Под Николаевом российские оккупанты бросили технику среди поля и убежали (видео)

В частности, в Николаевской области украинские защитники нашли вражескую технику. Оккупанты оставили ее прямо посреди поля.

"Ну что я вам могу сказать вам, ребята. Нечего к нам лезть. Вот, все вы здесь", - сказал оператор видео.

Он добавил, что технику оставила, вероятно, десантная бригада. Оккупанты убежали, ведь украинская артиллерия бьет точно в цель.