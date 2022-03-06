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Під Миколаєвом російські окупанти кинули техніку серед поля та втекли (відео)

Автор: Тетяна Самарук

Російські окупанти продовжують намагатися захопити українські міста. Однак все частіше вони лишають свою техніку та втікають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сухопутні війська ЗС України.

Зокрема, у Миколаївській області українські захисники знайшли ворожу техніку. Окупанти лишили її просто посеред поля.

"Ну що я вам можу сказати вам, хлопці. Нічого до нас лізти. Ось, всі ви тут", - сказав оператор відео.

Він додав, що техніку лишила, ймовірно, десантна бригада. Окупанти втекли, адже українська артилерія б'є точно в ціль.

Раніше ми повідомляли, що "Морські піхотинці" РФ перекваліфікувались в мародерів і пограбували сільський магазин.

Також ми писали, що на Коростень окупанти скинули 300-кілограмову бомбу, яка не вибухнула.

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Миколаїв