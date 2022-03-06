Під Миколаєвом російські окупанти кинули техніку серед поля та втекли (відео)

Зокрема, у Миколаївській області українські захисники знайшли ворожу техніку. Окупанти лишили її просто посеред поля.

"Ну що я вам можу сказати вам, хлопці. Нічого до нас лізти. Ось, всі ви тут", - сказав оператор відео.

Він додав, що техніку лишила, ймовірно, десантна бригада. Окупанти втекли, адже українська артилерія б'є точно в ціль.