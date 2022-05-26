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Под Николаевом оккупанты хотели обойти позиции ВСУ, их встретили вертолеты

Фото: ВСУ отбили атаку вертолетами в сторону Николаева (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные помешали оккупантам обойти свои позиции и не дали российским войскам продвинуться в сторону Николаева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление оперативного командования "Юг".

"Огневым поражением, при поддержке 4 вертолетов Ми-8 противнику нанесены потери до 7 рашистов и уничтожен 1 БМП-2. Получив мощный отпор, враг ретировался на свои оборонительные рубежи", - говорится в сообщении.

В общем, как добавляют военные, противник насчитывал 2 танка и 3 БМП.

Ранее в Николаевской области российские военные переоделись в форму ВСУ и пытались захватить наблюдательный пост украинских защитников.

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Николаевская область