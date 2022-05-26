Під Миколаєвом окупанти хотіли обійти позиції ЗСУ, їх зустріли гелікоптери

Українські військові завадили окупантам обійти свої позиції та не дали російським військам просунутися в бік Миколаєва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву оперативного командування "Південь".
"Вогневим ураженням, за підтримки 4 гелікоптерів Мі-8 противнику завдано втрат до 7 рашистів та знищено 1 БМП-2. Отримавши потужну відсіч, ворог ретирувався на свої оборонні рубежі", - йдеться в повідомленні.
Загалом, як додають військові, противник налічував 2 танки та 3 БМП.
Раніше в Миколаївській області російські військові переодяглися у форму ЗСУ та намагалися захопити наглядову посаду українських захисників.
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