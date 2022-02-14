"Николаевгаз" заплатил более 170 млн гривен налогов в бюджеты всех уровней

За 2021 год "Николаевгаз" уплатил 170,3 млн гривен налогов. Из них 114,5 млн гривен в государственный и 55,8 млн гривен в местные бюджеты. В общем компании, работающие под брендом РГК, уплатили в прошлом году в бюджеты всех уровней 4,3 млрд гривен.

В компании отметили, что "Николаевгаз" является одним из крупнейших налогоплательщиков в Николаевской области.

"Заботясь о своих работниках и общинах области, мы всегда действуем прозрачно в вопросах оплаты труда и уплаты налогов, – отметила председатель правления АО "Николаевгаз" Татьяна Бузовская. – В этом году мы продолжаем развивать инфраструктуру региона, а также ведем ряд новых долгосрочных проектов в рамках стратегии устойчивого развития. В партнерстве с местными общинами мы реализуем образовательные и экологические инициативы".

По инициативе Региональной газовой компании в этом году АО "Николаевгаз" будет реализовывать ряд проектов, направленных на устойчивое развитие региона.

"Это реализация совместно с органами местной власти проекта перехода ряда многоэтажных домов с централизованного на индивидуальное отопление. Открытие Образовательного пространства для развития интеллектуальных, личностных и профессиональных навыков сотрудников компании. Сотрудничество с учебными заведениями в рамках дуального образования и многое другое", - говорится в сообщении.

Также в компании отметили, что для улучшения клиентского сервиса АО "Николаевгаз" также активно внедряет современные технологии.

"Так, в начале этого года было обновлено мобильное приложение 104.ua с интегрированным в него искусственным интеллектом. Он самостоятельно распознает фотопоказания приборов учета, что облегчает клиентам компании процесс передачи показаний газовых счетчиков", - говорится в сообщении.