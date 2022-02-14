ru ua
Пн, 14 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Миколаївгаз" заплатив понад 170 млн гривень податків до бюджетів усіх рівнів

Новость на русском →
Миколаїв, Понеділок 14 лютого 2022 16:41
"Миколаївгаз" заплатив понад 170 млн гривень податків до бюджетів усіх рівнів Фото: газовий вентиль (104.ua)
Автор: Марія Тарариєва

За 2021 рік "Миколаївгаз" сплатив 170,3 млн гривень податків. З них 114,5 млн гривень до державного та 55,8 млн гривень до місцевих бюджетів. Загалом компанії, що працюють під брендом РГК, сплатили минулого року до бюджетів усіх рівнів 4,3 млрд гривень.

Про це повідомляє прес-служба "Миколаївгазу".

У компанії відмітили, що "Миколаївгаз" є одним з найбільших платників податків в Миколаївській області.

"Піклуючись про своїх працівників і громадах області, ми завжди діємо прозоро в питаннях оплати праці і сплати податків, – зазначила голова правління АТ "Миколаївгаз" Тетяна Бузовська. - Цього року ми продовжуємо розвивати інфраструктуру регіону, а також ведемо ряд нових довгострокових проектів в рамках Стратегії сталого розвитку. У партнерстві з місцевими громадами ми реалізуємо освітні та екологічні ініціативи".

З ініціативи Регіональної газової компанії цього року АТ "Миколаївгаз" реалізовуватиме низку проектів, спрямованих на сталий розвиток регіону.

"Це реалізація спільно з органами місцевої влади проекту переходу низки багатоповерхових будинків з централізованого на індивідуальне опалення. Відкриття освітнього простору для розвитку інтелектуальних, особистісних і професійних навичок співробітників компанії. Співпраця з навчальними закладами в рамках дуальної освіти та багато іншого", - йдеться в повідомленні.

Також в компанії відзначили, що для поліпшення клієнтського сервісу АТ "Миколаївгаз" також активно впроваджує сучасні технології.

"Так, на початку цього року було оновлено мобільний додаток 104.ua з інтегрованим в нього штучним інтелектом. Він самостійно розпізнає фотопоказання приладів обліку, що полегшує клієнтам компанії процес передачі показань газових лічильників", - йдеться в повідомленні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаїв Газ
NEWS
Слова вирвані з контексту. У МЗС відреагували на заяву Пристайка щодо відмови від НАТО
Слова вирвані з контексту. У МЗС відреагували на заяву Пристайка щодо відмови від НАТО
DAILY
Висока напруга. Чому за вихідні загострилася обстановка навколо України
Владислав Красінський, Мілан Лєліч Висока напруга. Чому за вихідні загострилася обстановка навколо України