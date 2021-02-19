ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

"Николаевгаз" заключил 145 договоров на присоединение к газовым сетям

Новина українською → Николаев, Пятница 19 февраля 2021 15:37
"Николаевгаз" заключил 145 договоров на присоединение к газовым сетям Газовая труба (kmu.gov.ua)
Автор: Мария Тарарыева

В прошлом году Клиентскими пространствами 104.ua принято 360 заявлений на присоединение к газораспределительной сети с последующей выдачей технических условий, 600 заявлений на реконструкцию и 390 – на подготовку и выдачу проектной документации в Николаевской области.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Николаевгаз".

"Клиенты заключили с "Николаевгазом" 145 договоров на присоединение к системе газоснабжения. Было газифицировано пять многоквартирных домов, четыре комунально-бытовых объекта и более 130 частных домовладений", - говорится в сообщении.

Процедура присоединения доступна всем жителям Николаева и Николаевской области.

По словам пресс-службы, чтобы подключиться к газовым сетям, необходимо обратиться в Клиентское пространство 104.ua с заявлением на выполнение работ, заполнить опросный лист, заключить договор и оплатить стоимость услуг. Далее за пошаговым выполнением работ следит специалист, который обеспечивает информационное сопровождение заказчика с момента его обращения в "Николаевгаз" и до сдачи технической документации в архив.

"Мы стараемся сделать для наших клиентов процесс получения услуг максимально простым и комфортным. В этом заключается одна из основных задач нашей компании", - говорит директор по капитальному строительству Светлана Симчич.

В компании напомнили, что новая модель присоединения к газовым сетям начала действовать в Украине с 2013 года. Основным ее преимуществом является сокращение сроков и упрощение порядка подключения к системе.

"Порядок подключения регламентируется правилами Кодекса ГРМ. Стоимость работ стандартного присоединения устанавливается Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. В частности, с 1 января 2021 года в Николаевской области, в зависимости от типоразмера счетчика и местности, стоимость варьируется от 12 280 до 18 160 гривен (без НДС). О порядке присоединения к газораспределительным сетям можно узнать на официальном сайте АО "Николаевгаз" в разделе "Как присоединиться к газовым сетям", - говорится в сообщении.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Энергетика Николаев газ
NEWS
Новый карантин и ожидание вакцинации. Как Украина противостоит коронавирусу
Новый карантин и ожидание вакцинации. Как Украина противостоит коронавирусу
DAILY
Директор раздора. Почему Сытника снова хотят уволить и что ждет НАБУ
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Директор раздора. Почему Сытника снова хотят уволить и что ждет НАБУ