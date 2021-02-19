"Николаевгаз" заключил 145 договоров на присоединение к газовым сетям

В прошлом году Клиентскими пространствами 104.ua принято 360 заявлений на присоединение к газораспределительной сети с последующей выдачей технических условий, 600 заявлений на реконструкцию и 390 – на подготовку и выдачу проектной документации в Николаевской области.

"Клиенты заключили с "Николаевгазом" 145 договоров на присоединение к системе газоснабжения. Было газифицировано пять многоквартирных домов, четыре комунально-бытовых объекта и более 130 частных домовладений", - говорится в сообщении.

Процедура присоединения доступна всем жителям Николаева и Николаевской области.

По словам пресс-службы, чтобы подключиться к газовым сетям, необходимо обратиться в Клиентское пространство 104.ua с заявлением на выполнение работ, заполнить опросный лист, заключить договор и оплатить стоимость услуг. Далее за пошаговым выполнением работ следит специалист, который обеспечивает информационное сопровождение заказчика с момента его обращения в "Николаевгаз" и до сдачи технической документации в архив.

"Мы стараемся сделать для наших клиентов процесс получения услуг максимально простым и комфортным. В этом заключается одна из основных задач нашей компании", - говорит директор по капитальному строительству Светлана Симчич.

В компании напомнили, что новая модель присоединения к газовым сетям начала действовать в Украине с 2013 года. Основным ее преимуществом является сокращение сроков и упрощение порядка подключения к системе.

"Порядок подключения регламентируется правилами Кодекса ГРМ. Стоимость работ стандартного присоединения устанавливается Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. В частности, с 1 января 2021 года в Николаевской области, в зависимости от типоразмера счетчика и местности, стоимость варьируется от 12 280 до 18 160 гривен (без НДС). О порядке присоединения к газораспределительным сетям можно узнать на официальном сайте АО "Николаевгаз" в разделе "Как присоединиться к газовым сетям", - говорится в сообщении.