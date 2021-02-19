"Миколаївгаз" уклав 145 договорів на приєднання до газових мереж

У минулому році Клієнтськими просторами 104.ua прийнято 360 заяв на приєднання до газорозподільної мережі з подальшою видачею технічних умов, 600 заяв на реконструкцію і 390 – на підготовку і видачу проектної документації в Миколаївській області.

"Клієнти уклали з "Миколаївгазом" 145 договорів на приєднання до системи газопостачання. Було газифіковано п'ять багатоквартирних будинків, чотири комунально-побутових об'єкта і більше 130 приватних домоволодінь", - говориться в повідомленні.

Процедура приєднання доступна всім жителям Миколаєва та Миколаївської області.

За словами прес-служби, щоб підключитися до газових мереж, необхідно звернутися в Клієнтський простір 104.ua з заявою на виконання робіт, заповнити опитувальний лист, укласти договір та оплатити вартість послуг. Далі за покроковим виконанням робіт стежить фахівець, який забезпечує інформаційний супровід замовника з моменту його звернення до "Миколаївгаз" і до здачі технічної документації в архів.

"Ми намагаємося зробити для наших клієнтів процес отримання послуг максимально простим та комфортним. У цьому полягає одна з основних завдань нашої компанії", - говорить директор по капітальному будівництву Світлана Симчич.

У компанії нагадали, що нова модель приєднання до газових мереж почала діяти в Україні з 2013 року. Основною її перевагою є скорочення термінів та спрощення порядку підключення до системи.

"Порядок підключення регламентується правилами Кодексу ГРМ. Вартість робіт стандартного приєднання встановлюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг. Зокрема, з 1 січня 2021 року в Миколаївській області, в залежності від типорозміру лічильника і місцевості, вартість варіюється від 12 280 до 18 160 гривень (без ПДВ). Про порядок приєднання до газорозподільних мереж можна дізнатися на офіційному сайті АТ "Миколаївгаз" в розділі "Як приєднатися до газових мереж", - йдеться в повідомленні.