"Николаевгаз": средства дистанционной передачи установлены у 7% предприятий

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Наличие приборов дистанционной передачи данных необходима для надлежащей организации суточного балансирования

Лишь 7% небытовых потребителей Николаевской области уже обустроили свои узлы учета средствами дистанционной передачи данных. Такое требование содержится в Кодексе газораспределительных систем с целью максимально точного контроля за объемами потребления газа. Об этом сообщает пресс-служба "Николаевгаза".

В компании напомнили, что наличие приборов дистанционной передачи данных необходима для надлежащей организации суточного балансирования на внутреннем рынке природного газа, которое стартовало 1 марта 2019 года. Соответствующее оборудование гарантирует автоматическое и точное поступления данных об объемах потребленного газа в АО "Николаевгаз" в ежедневном режиме. Отсутствие таких приборов значительно усложняет этот процесс.

"При отсутствии у некоторых предприятий средств дистанционной передачи данных нашим специалистам приходится собирать данные по телефону, через СМС или электронную почту, а потом заносить их в систему вручную. Это отнимает очень много времени и человеческого ресурса. Кроме того, возрастает риск допущения ошибок и неточностей, которые могут привести к искажению реальной картины объемов потребления газа и, как результат - наложение штрафных санкций на потребителей", - рассказывает директор технический АО "Николаевгаз" Сергей Мовчан.

Поэтому, по словам пресс-службы, установка приборов дистанционной передачи данных является очень важной. "Это неоднократно подчеркивал и госрегулятор НКРЭКУ. Комиссией также было предоставлено предприятиям отсрочку до мая 2019 года под предоставление безотзывного гарантийного письма. Кроме того, государство пошло навстречу тем потребителям, чьи коммерческие узлы учета должны типоразмер G1,6-G6 (или те, что потребляют менее 10 тыс. куб. м в год), и отменила для них эту норму закона (Постановление НКРЭКУ № 750 от 17.05.2019г)", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что пока с 1,4 тыс. потребителей газа - юридических лиц в Николаевской области, которые подпадают под требование Кодекса ГРМ, 1,2 тыс. до сих пор не спешат с установкой необходимого оборудования.

По словам пресс-службы, приобрести приборы дистанционной передачи данных юридические лица могут у любой фирмы по своему усмотрению. Но техническое задание и консультации по установлке этих средств можно получить только в АО "Николаевгаз", обратившись в Центр обслуживания клиентов.