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"Миколаївгаз": засоби дистанційної передачі встановлені у 7% підприємств

Новини » Енергетика    11.06.2019 - 13:47
"Миколаївгаз": засоби дистанційної передачі встановлені у 7% підприємств
Ілюстративне фото (dtek.com)

Наявність приладів дистанційної передачі даних необхідна для належної організації добового балансування

Лише 7% непобутових споживачів Миколаївської області вже облаштували свої вузли обліку засобами дистанційної передачі даних. Така вимога міститься в Кодексі газорозподільних систем з метою максимально точного контролю за обсягами споживання газу. Про це повідомляє прес-служба "Миколаївгазу".

У компанії нагадали, що наявність приладів дистанційної передачі даних необхідна для належної організації добового балансування на внутрішньому ринку природного газу, яке стартувало 1 березня 2019 року. Відповідне обладнання гарантує автоматичне і точне надходження даних про обсяги спожитого газу в АТ "Миколаївгаз" в щоденному режимі. Відсутність таких приладів значно ускладнює цей процес.

"При відсутності у деяких підприємств засобів дистанційної передачі даних нашим фахівцям доводиться збирати дані по телефону, через СМС або електронну пошту, а потім заносити їх в систему вручну. Це забирає дуже багато часу і людського ресурсу. Крім того, зростає ризик допущення помилок і неточностей, які можуть призвести до спотворення реальної картини обсягів споживання газу і, як результат - накладення штрафних санкцій на споживачів", - розповідає технічний директор АТ "Миколаївгаз" Сергій Мовчан.

Тому, за словами прес-служби, встановлення приладів дистанційної передачі даних є дуже важливою. "Це неодноразово підкреслював і держрегулятор НКРЕКП. Комісією також було надано підприємствам відстрочку до травня 2019 року під надання безвідкличного гарантійного листа. Крім того, держава пішла назустріч тим споживачам, чиї комерційні вузли обліку повинні типорозмір G1,6-G6 (або ті, що споживають менше 10 тис. куб. м в рік), і скасувала для них цю норму закону (Постанова НКРЕКП № 750 від 17.05.2019 р)", - йдеться в повідомленні.

У компанії відзначили, що поки з 1,4 тис. споживачів газу - юридичних осіб в Миколаївській області, які підпадають під вимогу Кодексу ГРМ, 1,2 тис. досі не поспішають з установкою необхідного обладнання.

За словами прес-служби, придбати прилади дистанційної передачі даних юридичні особи можуть у будь-якої фірми на свій розсуд. Але технічне завдання та консультації з установлке цих коштів можна отримати тільки в АТ "Миколаївгаз", звернувшись в Центр обслуговування клієнтів.

За п'ять місяців 2019 року АДС "Дніпропетровськгазу" опрацювала майже 50 тис. заявок
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