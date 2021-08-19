"Николаевгаз" за семь месяцев ликвидировал более 4,5 тысяч случаев утечек газа

За семь месяцев 2021 года аварийно-диспетчерская служба АО "Николаевгаз" более 4,5 тысяч раз выезжала на места аварийных вызовов. Почти 70% жалоб связаны с выявлением характерного запаха газа в помещениях, где установлены газовые приборы, и в подъездах.

"Причина подобных аварийных ситуаций заключается в отсутствии регулярного технического обслуживания внутридомовых газовых сетей. Согласно действующему законодательству, ответственность за внутренние сети и их техническое обслуживание, состояние газового оборудования в частных домах и квартирах несут их владельцы или балансодержатели. Техническое обслуживание имеет право проводить выбранная собственником или балансодержателем компания, исключительно при наличии всех необходимых разрешений на выполнение работ повышенной опасности", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что сейчас в АО "Николаевгаз" проходит акция, по которой потребители газа могут заказать обслуживание на год за 300 гривен. Более 1,3 тысяч потребителей уже воспользовались этим предложением.

"Безопасность потребителей газа - наша главная задача. Опасные ситуации чаще всего создают потребители природного газа, которые не соблюдают правил безопасного пользования газом в быту. Доверять ремонт, замену и установку газовых приборов нужно только специалистам, имеющим соответствующие разрешения. Поэтому мы рекомендуем нашим потребителям не тянуть с заключением договоров на техническое обслуживание, ведь это позволит предупредить возникновение аварийных ситуаций и позаботиться о своей безопасности заранее", - отмечает технический директор АО "Николаевгаз" Дмитрий Грицай.

По словам пресс-службы, межотопительный период - самое удобное время для проведения обследования и технического обслуживания внутренних сетей газоснабжения дома.

"За более детальной информацией об услуге клиентам АО "Николаевгаз" необходимо обращаться в 104.ua Клиентское пространство по месту жительства. Получить консультацию можно по телефонам Контакт-центра (067) 65 70 104, (0512) 777 104", - говорится в сообщении.