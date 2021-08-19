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"Миколаївгаз" за сім місяців ліквідував понад 4,5 тисяч випадків витоків газу

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Миколаїв, Четвер 19 серпня 2021 16:34
"Миколаївгаз" за сім місяців ліквідував понад 4,5 тисяч випадків витоків газу Причиною аварій є відсутність техобслуговування мереж (УНІАН)
Автор: Марія Тарариєва

За сім місяців 2021 року аварійно-диспетчерська служба АТ "Миколаївгаз" більше 4,5 тисяч разів виїжджала на місця аварійних викликів. Майже 70% скарг пов'язані з виявленням характерного запаху газу в приміщеннях, де встановлені газові прилади, і в під'їздах.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Причина подібних аварійних ситуацій полягає у відсутності регулярного технічного обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Згідно з чинним законодавством, відповідальність за внутрішні мережі та їх технічне обслуговування, стан газового обладнання в приватних будинках і квартирах несуть їх власники або балансоутримувачі. Технічне обслуговування має право проводити обрана власником або балансоутримувачем компанія, виключно за наявності всіх необхідних дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі відмітили, що зараз в АТ "Миколаївгаз" проходить акція, по якій споживачі газу можуть замовити обслуговування на рік за 300 гривен. Більше 1,3 тисяч споживачів вже скористалися цією пропозицією.

"Безпека споживачів газу - наше головне завдання. Небезпечні ситуації найчастіше створюють споживачі природного газу, які не дотримуються правил безпечного користування газом у побуті. Довіряти ремонт, заміну і установку газових приладів потрібно тільки фахівцям, які мають відповідні дозволи. Тому ми рекомендуємо нашим споживачам не зволікати з укладенням договорів на технічне обслуговування, адже це дозволить попередити виникнення аварійних ситуацій і подбати про свою безпеку заздалегідь", - зазначає технічний директор АТ "Миколаївгаз" Дмитро Грицай.

За словами прес-служби, міжопалювальний період - найзручніший час для проведення обстеження та технічного обслуговування внутрішніх мереж газопостачання будинку.

"За більш детальною інформацією про послугу клієнтам АТ "Миколаївгаз" необхідно звертатися в 104.ua Клієнтський простір за місцем проживання. Отримати консультацію можна за телефонами Контакт-центру (067) 65 70 104, (0512) 777 104", - йдеться в повідомленні.

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Миколаїв Газ
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